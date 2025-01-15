Диетолог предупредила об опасности популярного способа профилактики рака

Онкодиетолог Эндрюс: Витаминные добавки могут вызвать рост раковых клеток

Прием витаминных добавок не защищает от рака, а в некоторых случаях, наоборот, вызывает рост злокачественных клеток, предупредила онкодиетолог Николь Эндрюс. Об опасности популярного способа профилактики онкологических заболеваний она рассказала на своей странице в TikTok, пишет Daily Mail.

Эндрюс призвала не искать и не покупать витаминные комплексы для защиты от рака. Она пояснила, что витамины и минералы действительно способны помочь предотвратить развитие злокачественных новообразований, но в больших дозах они имеют обратный эффект. «Я не принимаю никаких добавок, если только их не выписал мой врач. Все питательные вещества я получаю исключительно из пищи», — заявила диетолог.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, прием добавок с бета-каротином может спровоцировать рак легких, особенно у курильщиков. Также мужчинам небезопасно без рецепта принимать витамин Е, так как он на 17 процентов увеличивает риск рака простаты. Кроме того, согласно ряду исследований, бесконтрольный прием добавок с железом, флатом, фолиевой кислотой и витамином В12 тоже связан с ростом раковых клеток.

Ранее онколог Вера Диденко развеяла популярный миф о раке груди. Она отметила, что, вопреки распространенному мнению, ушиб молочных желез не вызывает рост злокачественных новообразований.