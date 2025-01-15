Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 15 января 2025Забота о себе

Диетолог предупредила об опасности популярного способа профилактики рака

Онкодиетолог Эндрюс: Витаминные добавки могут вызвать рост раковых клеток
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Прием витаминных добавок не защищает от рака, а в некоторых случаях, наоборот, вызывает рост злокачественных клеток, предупредила онкодиетолог Николь Эндрюс. Об опасности популярного способа профилактики онкологических заболеваний она рассказала на своей странице в TikTok, пишет Daily Mail.

Эндрюс призвала не искать и не покупать витаминные комплексы для защиты от рака. Она пояснила, что витамины и минералы действительно способны помочь предотвратить развитие злокачественных новообразований, но в больших дозах они имеют обратный эффект. «Я не принимаю никаких добавок, если только их не выписал мой врач. Все питательные вещества я получаю исключительно из пищи», — заявила диетолог.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, прием добавок с бета-каротином может спровоцировать рак легких, особенно у курильщиков. Также мужчинам небезопасно без рецепта принимать витамин Е, так как он на 17 процентов увеличивает риск рака простаты. Кроме того, согласно ряду исследований, бесконтрольный прием добавок с железом, флатом, фолиевой кислотой и витамином В12 тоже связан с ростом раковых клеток.

Материалы по теме:
Миллионы мужчин в мире борются с простатитом и раком простаты. Как защититься от этих болезней?
Миллионы мужчин в мире борются с простатитом и раком простаты. Как защититься от этих болезней?
15 декабря 2023
Тромбоз уносит миллионы жизней. Как от него защититься и что нужно знать, чтобы вовремя заметить проблему
Тромбоз уносит миллионы жизней. Как от него защититься и что нужно знать, чтобы вовремя заметить проблему
24 ноября 2023

Ранее онколог Вера Диденко развеяла популярный миф о раке груди. Она отметила, что, вопреки распространенному мнению, ушиб молочных желез не вызывает рост злокачественных новообразований.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины хотела «купить» Горловку у российских военных. Сколько им предлагали за уход из города?

      Дочь российского участника СВО оказалась под угрозой выселения из квартиры

      На Землю упадет созданная в интересах Пентагона капсула W-2

      Премьер одной страны ЕС приедет на парад Победы в Москве

      В России водитель автобуса с пассажирами внутри пошел на таран легковушки и попал на видео

      Песков прокомментировал возможный визит Ким Чен Ына в Россию

      Из депозитария в российском городе неизвестные похитили более 20 миллионов рублей

      Россиянина осудили за совершенное изнасилование и расправу над женщиной 23 года назад

      Россию признали второй страной в мире по уровню военной мощи

      На Западе осудили призывы США к снижению мобилизационного возраста на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше