Москвичей призвали сдать елки

Собянин призвал москвичей сдать новогодние деревья на переработку

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы сдать новогодние деревья на экологичную переработку. Об этом он написал в своем блоге.

Собянин напомнил, что хвойные деревья после переработки годятся на удобрение, ими посыпают дорожки в парках и используют в качестве подстилки для животных в вольерах. Кроме того, переработанная щепа годится в качестве мульчи — щепу рассыпают под деревьями, чтобы задержать резкое таяние снега и предотвратить их преждевременное пробуждение в период оттепелей.

Акция по сбору новогодних деревьев проходит в столице уже десять лет. В прошлом году москвичи сдали на переработку около 38 тысяч елей, сосен и пихт в рамках программы «Елочный круговорот». Всего за десять лет было собрано примерно 220 тысяч деревьев.

Ранее кандидат биологических наук Михаил Карпачевский призвал россиян выбрасывать новогоднюю елку, когда от нее больше мусора, чем удовольствия.