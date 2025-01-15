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11:14, 15 января 2025Россия

Названо число пострадавших при пожаре в 47-этажном доме в Москве

РИА Новости: Три человека пострадали при пожаре в 47-этажном доме в Москве
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При пожаре в жилом 47-этажном доме жилого комплекса «Савеловская Сити» в Москве пострадали люди. Об этом сообщила прокуратура столицы в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, получивших травмы доставили в медицинские учреждения. Прокуратура контролирует процесс установки всех обстоятельств пожара, начата проверка.

Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, пострадали три человека — два взрослых и один ребенок. Подробностей об их состоянии не приводится.

Пожар в ЖК «Савеловский Сити» на северо-востоке Москвы начался в ночь на среду, 15 января. Огонь распространился в квартире 47-этажного дома на шестом этаже. Жители со ссылкой на слова хозяйки квартиры впоследствии сообщили, что причиной распространения огня стала упавшая на занавеску свеча, из-за чего пожар распространился в комнате и коридоре одной из квартир. Однако официально эта версия пока не подтверждена. В сети также появились кадры с места пожара.

ЖЗЛ
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