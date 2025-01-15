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15:07, 15 января 2025Экономика

Один вид мяса подорожал в России на четверть

Экономист Калугин: Говядина в России за год подорожала на 25,4 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Shutterstock / Fotodom

Из всех видов мяса в России за год сильнее всего подорожала говядина. Об этом завил экономист, основатель мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин. Его процитировало РИАМО.

По его словам, в российских торговых сетях эта продукция выросла в цене на 25,4 процента. Килограмм такого мяса стоит примерно 880 рублей. Свинина подорожала на 6,6 процента, до 467 рублей, а курятина на 11 процентов, до 343 рублей. Что касается индейки, то ее стоимость выросла почти на 19 процентов, до 589 рублей.

Причины такой динамики Калугин видит в росте себестоимости продукции, а также увеличившихся расходах на логистику.

«С большой долей вероятности цены на мясо продолжат расти и в 2025 году», — предположил экономист.

Ранее сообщалось, что экспорт мяса из РФ в минувшем году вырос в 1,3 раза до 820 тысяч тонн.

В Национальном союзе производителей говядины заявили, что в последние семь лет в России падает маточное поголовье крупного рогатого скота, что существенно влияет на перспективу производства говядины. В 2030 году численность поголовья может снизиться до 2,1 миллиона голов (минус 12,5 процента).

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