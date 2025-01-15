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16:47, 15 января 2025Экономика

Определился лидер автобусного рынка России

«Автостат»: Бренд PAZ стал лидером автобусного рынка России
Кирилл Луцюк

Фото: Михаил Безносов / РИА Новости

В 2024 году в России продали 19 тысяч 472 новых автобуса, или на 19 процентов больше, чем в 2023 году. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Лидером рынка оказался российский бренд PAZ. Его доля оценивается почти в 42 процента. В минувшем году было продано 8 тысяч 92 автобуса этой марки. В позапрошлом году показатель был на 23 процента ниже.

«Серебро» досталось бренду LIAZ. Куплено 2 тысячи 819 экземпляров, или почти на 60 процентов больше, чем год назад. На третьей позиции китайский Yutong (2 тысячи 211 штук), за которым идут NEFAZ (1 тысяча 445) и Volgabus (777).

Ранее сообщалось, что в 2024 году производство автобусов в России выросло на пять процентов и дошло до 15 тысяч единиц. Что касается масштабов импорта этих транспортных средств, то он увеличился на 12 процентов. Кроме того, есть данные, что продажи автобусов в России выросли на 16 процентов, до 20,6 тысячи.

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