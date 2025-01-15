Российского посла вызвали в МИД Армении после выпуска новостей с Дмитрием Киселевым. Что возмутило Ереван?

Посла РФ Копыркина вызвали в МИД Армении из-за сюжета в «Вестях недели»

Посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении, где ему передали ноту протеста. Поводом для возмущения армянской стороны стал выпуск программы на телеканале ВГТРК.

Речь о выпуске «Вести недели» от 12 января. В эфире ведущий Дмитрий Киселев прокомментировал спор Баку и Еревана о Зангезурском коридоре, а также стремление Армении сблизиться с Европой. В программе также упоминались экономические преимущества, которые Армения получает как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В МИД Армении посчитали, что в ходе выпуска на российском ТВ «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».

Кадр: Россия 1

Киселев отреагировал на возмущение армянского МИД

По словам ведущего, он не совсем понимает сути претензий.

Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать Дмитрий Киселев генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня»

В правительстве России заявили о начале выхода Армении из ЕАЭС

9 января кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале присоединения республики к Европейскому союзу. Премьер-министр Никол Пашинян при этом уточнил, что решение о вступлении в союз может быть принято только по итогам всенародного референдума.

Вице-премьер России Алексей Оверчук между тем указал, что Россия считает законопроект властей Армении о вступлении в Европейский союз началом выхода из ЕАЭС. Он обратил внимание, что в республике уже долгое время ведутся дискуссии о выборе между ЕС и ЕАЭС.

Кремль отреагировал на желание Армении стать членом ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что проект закона о вступлении Армении в Евросоюз является суверенным правом Еревана. В то же время он добавил, что участие республики в ЕАЭС является выгодным для страны.

Конечно, быть членами двух разных организаций, так, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона перемещения товаров и услуг, людей и капиталов. Там другие нормы Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков, помимо прочего, заявил о необходимости понять позицию Евросоюза. Он привел в пример ситуацию с Турцией, которая «уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров между тем назвал отношения Москвы и Еревана на данном этапе непростыми.