Посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении, где ему передали ноту протеста. Поводом для возмущения армянской стороны стал выпуск программы на телеканале ВГТРК.
Речь о выпуске «Вести недели» от 12 января. В эфире ведущий Дмитрий Киселев прокомментировал спор Баку и Еревана о Зангезурском коридоре, а также стремление Армении сблизиться с Европой. В программе также упоминались экономические преимущества, которые Армения получает как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В МИД Армении посчитали, что в ходе выпуска на российском ТВ «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».
Киселев отреагировал на возмущение армянского МИД
По словам ведущего, он не совсем понимает сути претензий.
Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать
В правительстве России заявили о начале выхода Армении из ЕАЭС
9 января кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале присоединения республики к Европейскому союзу. Премьер-министр Никол Пашинян при этом уточнил, что решение о вступлении в союз может быть принято только по итогам всенародного референдума.
Вице-премьер России Алексей Оверчук между тем указал, что Россия считает законопроект властей Армении о вступлении в Европейский союз началом выхода из ЕАЭС. Он обратил внимание, что в республике уже долгое время ведутся дискуссии о выборе между ЕС и ЕАЭС.
Кремль отреагировал на желание Армении стать членом ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что проект закона о вступлении Армении в Евросоюз является суверенным правом Еревана. В то же время он добавил, что участие республики в ЕАЭС является выгодным для страны.
Конечно, быть членами двух разных организаций, так, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона перемещения товаров и услуг, людей и капиталов. Там другие нормы
Песков, помимо прочего, заявил о необходимости понять позицию Евросоюза. Он привел в пример ситуацию с Турцией, которая «уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров между тем назвал отношения Москвы и Еревана на данном этапе непростыми.