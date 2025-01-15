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18:21, 15 января 2025Забота о себе

Россиянам предложили включить в зимнее меню капусту и свеклу

Спортивный врач Чистякова назвала капусту и свеклу полезными зимними овощами
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dirk Jacobs / Globallookpress.com

В зимнее меню надо обязательно включить капусту, свеклу и несколько других полезных овощей, посоветовала спортивный врач, кандидат медицинских наук Александра Чистякова. Их эксперт назвала в своем Telegram.

По словам эксперта, капуста и свекла — продукты, приносящие максимальную пользу организму благодаря богатству витаминов в своем составе. Она подчеркнула, что употреблять в пищу нужно капусту всех видов: белокочанную, краснокочанную, брокколи, пекинскую и брюссельскую.

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Чистякова предложила зимой выбирать для салатов твердую морковь с округлым носиком — с длинным лучше подойдет для супов и вторых блюд. Принесет пользу здоровью в холодное время года и пастернак, по вкусу похожий одновременно на петрушку и морковь, добавила врач.

Ранее также Александра Чистякова перечислила причины появления ночного голода и способы избавиться от него. Она отметила, что женщины чаще мужчин отправляются ночью к холодильнику.

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