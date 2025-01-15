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16:03, 15 января 2025Культура

Сына Добровольской уличили в странном поведении на прощании с матерью

Старший сын Добровольской Степан сидел отдельно от семьи на прощании с матерью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Старший сын народной артистки России Евгенией Добровольской странно себя вел на прощании с матерью. Об этом пишет «7Дней.ru».

По данным источника, Степан, рожденный в браке актрисы с Вячеславом Барановым, прилетел на церемонию в Москву из Лондона с семьей. Отмечается, что во время гражданской панихиды старший сын Добровольской сидел отдельно от остальных членов семьи, которые заняли места в первом ряду.

Оставшуюся часть прощания он также провел отдельно от братьев и сестры, уточняет сайт. «Было видно, что Степан пытался остаться незамеченным», — говорится в материале.

Ранее стали известны подробности последних дней Евгении Добровольской.

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