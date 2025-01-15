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18:17, 15 января 2025Бывший СССР

Украине предрекли удар по экономике из-за потери шахты в Красноармейске

NYT: потеря Украиной шахты в Красноармейске ударит по экономике страны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Потеря Украиной крупнейшей шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название — Покровск) станет ударом по экономике страны. Об этом пишет New York Times (NYT).

«Закрытие шахты станет ударной волной по экономике», — пишет издание.

Отмечается, что закрытие шахты металлургической компанией «Метинвест» положило конец отчаянным попыткам Украины сохранить ее работоспособность до самого последнего момента. Согласно материалу, шахта играла большую роль в сталелитейной промышленности. Кроме того, она была важна и для военной сферы.

Ранее украинский аналитический проект DeepState подтвердил потерю одной из снабжающих Красноармейск трасс. Как сообщается, ВС России перерезали дорогу в районе населенного пункта Удачное.

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