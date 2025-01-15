NYT: потеря Украиной шахты в Красноармейске ударит по экономике страны

Потеря Украиной крупнейшей шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название — Покровск) станет ударом по экономике страны. Об этом пишет New York Times (NYT).

«Закрытие шахты станет ударной волной по экономике», — пишет издание.

Отмечается, что закрытие шахты металлургической компанией «Метинвест» положило конец отчаянным попыткам Украины сохранить ее работоспособность до самого последнего момента. Согласно материалу, шахта играла большую роль в сталелитейной промышленности. Кроме того, она была важна и для военной сферы.

Ранее украинский аналитический проект DeepState подтвердил потерю одной из снабжающих Красноармейск трасс. Как сообщается, ВС России перерезали дорогу в районе населенного пункта Удачное.