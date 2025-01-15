В России назвали возможные варианты гуманитарных поставок газа в Приднестровье

Эксперт Гривач: Для поставок газа в Приднестровье необходимо решение Евросоюза

Для гуманитарных поставок газа в Приднестровье недостаточно доброй воли России. Для согласования маршрута и принуждения Молдавии и Украины сотрудничать необходимо решение Евросоюза, заявил замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, его слова приводит НСН.

Основным вариантом поставок газа в непризнанную республику была прокачка топлива через украинскую территорию, и «Молдовагаз» выступал посредником в транзите. Однако теперь эти варианты недоступны.

«Есть вариант также поставить газ через так называемый южный коридор, там "Турецкий поток" и газопровод "Балканский", реверсом через Болгарию и Румынию. Но там все равно есть небольшой отрезок украинской ГТС, и нужно покупать услуги для транспортировки газа в Украину. Для того чтобы это сделать в нынешней ситуации, нужны какие-то посредники в лице европейских компаний», — назвал возможные пути решения проблемы эксперт.

По словам эксперта, Москва с помощью гуманитарных поставок в Приднестровье пыталась стабилизировать политическую ситуацию в регионе, а тот продавал энергию в Молдавию и таким образом получал деньги на социальные расходы.

«Евросоюз должен проявить политическую позицию и одобрить какую-то схему поставок этого газа. Наверное, будут какие-то механизмы, чтобы заставить Кишинев придерживаться этих договоренностей. Так что одной доброй воли руководства России недостаточно», — добавил Гривач.

По словам главы непризнанной республики Вадима Красносельского, Россия пообещала поставлять газ в Приднестровье в рамках гуманитарной помощи. «В скором будущем уже, немножко осталось потерпеть, газ пойдет в Приднестровье. И для выработки электроэнергии, и для теплоснабжения наших граждан», — заверил он и подчеркнул, что российское топливо будет поставляться только для ПМР, но не для Молдавии.