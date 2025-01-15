Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:21, 15 января 2025Ценности

Внешность Екатерины Варнавы раскритиковали в сети со словами «больно на вас смотреть»

Екатерина Ештокина

Фото: @kativarnava

Российскую актрису и телеведущую Екатерину Варнаву раскритиковали в сети со словами «больно на вас смотреть». Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который имеет 7,5 миллиона подписчиков.

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman разместила серию снимков, на которых она позировала в черном свитере и темных джинсах-клеш. Помимо этого, звезда надела коричневые замшевые казаки и серую кепку, а волосы собрала в пучок.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Пользователей сети взволновала фигура Варнавы, о чем они написали в комментариях под постом. «Все тает и тает», «Остановите ее кто-нибудь, хватит худеть. Вы были такой красивой, а сейчас больно на вас смотреть», «Что с ней случилось? Стресс...», «Одни глаза остались», «Почему вы так похудели?» — написали они.

Ранее в январе Екатерина Варнава опубликовала видео в нижнем белье. Знаменитость позировала перед камерой в бежевом корсете без бретелей, расшитом кружевом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия собралась уничтожить подземные хранилища украинского газа. Почему это станет катастрофой для Зеленского?

      Словацкий хоккеист рассказал о желании соотечественников видеть Россию на мировых турнирах

      Стюардесса станцевала тверк в самолете и лишилась работы

      Стало известно о несчастных случаях на съемках «300 спартанцев»

      Пожарные Лос-Анджелеса пожаловались на недостаток ресурсов

      В Раде призвали США прекратить помощь Украине до смены руководства ВСУ

      Польша попросила НАТО направить Украине приглашение в альянс

      США ввели санкции против Запорожской АЭС

      Внешность Екатерины Варнавы раскритиковали в сети со словами «больно на вас смотреть»

      Россиянам предложили включить в зимнее меню капусту и свеклу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше