Внешность Екатерины Варнавы раскритиковали в сети со словами «больно на вас смотреть»

Российскую актрису и телеведущую Екатерину Варнаву раскритиковали в сети со словами «больно на вас смотреть». Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который имеет 7,5 миллиона подписчиков.

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman разместила серию снимков, на которых она позировала в черном свитере и темных джинсах-клеш. Помимо этого, звезда надела коричневые замшевые казаки и серую кепку, а волосы собрала в пучок.

Пользователей сети взволновала фигура Варнавы, о чем они написали в комментариях под постом. «Все тает и тает», «Остановите ее кто-нибудь, хватит худеть. Вы были такой красивой, а сейчас больно на вас смотреть», «Что с ней случилось? Стресс...», «Одни глаза остались», «Почему вы так похудели?» — написали они.

Ранее в январе Екатерина Варнава опубликовала видео в нижнем белье. Знаменитость позировала перед камерой в бежевом корсете без бретелей, расшитом кружевом.