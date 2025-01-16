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16:33, 16 января 2025Наука и техника

Nintendo представила новую консоль

Анонсирована консоль Nintendo Switch 2 — более мощная и с увеличенным экраном
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: nintendo.com

Японская корпорация Nintendo анонсировала новую игровую консоль Switch 2. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на сайте компании.

Приставка получила тот же форм-фактор, что и предыдущие версии девайса: прямоугольный дисплей и отсоединяемые геймпады Joy-Con. Гибридную консоль можно подключить к телевизору или играть на ходу. В новом поколении Joy-Con крепятся на магнитах. Приставка будет поддерживать катриджы с играми от предыдущих версий Switch.

В компании рассказали, что Nintendo Switch 2 стала мощнее оригинальной версии, но не раскрыли деталей. Судя по видео, контроллеры получили новую кнопку. Кроме того, экран гаджета стал больше. Девайс, как и Switch первого поколения, имеет док-станцию для подключения к телевизору и зарядке.

Стоимость Nintendo Switch 2 и дата запуска в продажу не раскрываются. Однако в компании рассказали, что в апреле проведут презентацию Switch 2 Direct — судя по всему, на ней раскроют детали об устройстве и представят новые игры.

Оригинальная версия Nintendo Switch появилась в 2017 году. В середине 2021-го выпустили модификацию консоли с OLED-дисплеем.

Ранее аналитик Epyllion Мэттью Болл заявил, что справедливая стоимость GTA VI составляет 80-100 долларов. По словам специалиста, очередная часть игры установит новые стандарты для AAA-тайтлов.

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