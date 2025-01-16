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15:48, 16 января 2025Экономика

Перспективы вхождения Индонезии в БРИКС оценили

Эксперт Горхиян: рынок Индонезии откроет новые возможности для экспортеров РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Рынок Индонезии откроет новые возможности для экспортеров РФ. Так оценила перспективы от вхождения Индонезии в БРИКС глава индонезийского подразделения риелторского агентства «Этажи» Ольга Горхиян (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По мнению эксперта, официальное присоединение Республики Индонезия к БРИКС положительно скажется на россиянах.

«Индонезия — огромный рынок с растущим потребительским спросом. Это открывает новые возможности для российских экспортеров, особенно в таких секторах, как энергетика, машиностроение, сельское хозяйство и химическая промышленность», — пояснила она.

Наиболее перспективными являются энергетическая отрасль, а также взаимная торговля. В ближайшее время в России может вырасти разнообразие товаров и услуг, включая продукты питания, одежду, электронику, поставляемых из Индонезии. Кроме того, есть потенциал и для наращивания инвестиционного потока:

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«Я вижу обоюдное развитие в части создания инструментов для безопасности и высокотехнологичного производства. Например, сегодня Индонезия является одной из ведущих стран мира в сфере высокодоходных инвестиций в недвижимость. Предполагаю, что в ближайшие годы начнут появляться различные инструменты и платформы для безопасности, простоты инвестиций как физических, так и юридических лиц», — подчеркнула Горхиян.

В свою очередь, Россия может помочь Индонезии с выстраиванием банковской инфраструктуры: организацией быстрых переводов средств, ипотечным кредитованием и внедрением высокотехнологичных платформ для проведения сделок с недвижимостью.

Как отметил первый вице-премьер России Денис Мантуров, товарооборот России и Индонезии по итогам 2023 года составил порядка четырех миллиардов долларов. Сейчас двум государствам необходимо объединить усилия для наращивания и диверсификации торговли, повышения ее устойчивости, подчеркнул он.

Индонезия стала полноправным членом БРИКС в начале января 2025 года. В Министерстве иностранных дел (МИД) Бразилии отметили, что республика поддерживает реформу институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества в странах Юго-Восточной Азии. О намерении присоединиться к объединению дипломаты страны заявили по итогам саммита в Казани.

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