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11:16, 16 января 2025Россия

Раскрыты последствия ночных попыток атак ВСУ на Россию

Магазин и частные дома повреждены в Белгородской и Тамбовской областях из-за ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Магазин и четыре частных дома повреждены в результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тамбовскую и Белгородскую области. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«По состоянию на 06.00 мск четверга, в результате атак дронов ВСУ в Тамбовской и Белгородской областях, предварительно, пострадали четыре частных жилых дома и здание магазина», — сказал собеседник агентства.

В ночь на четверг, 16 января, ВСУ выпустили по России почти три десятка беспилотников. Больше всего — 15 летательных аппаратов — удалось сбить над Белгородской областью. Еще семь средства противовоздушной обороны перехватили над Воронежской, 3 над Тамбовской и 2 над Курской областями.

Днем ранее, 15 января, ВСУ уже атаковали Тамбовскую область. Тогда беспилотник сбили в поселке Новая Ляда — он зацепился за ветви дерева и взорвался, его обломки нашли в районе улицы Юбилейной. Помощь потребовалась одной женщине. По неофициальным данным, целью атаки был спиртзавод в Тамбовской области.

ЖЗЛ
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