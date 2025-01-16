Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:15, 16 января 2025Россия

Уничтожение направлявшегося в сторону российского порохового завода дрона сняли на видео

В сети опубликовали кадры уничтожения беспилотника ВСУ в Тамбовской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону порохового завода, над Тамбовской областью. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна блеклая вспышка, после которой раздается два взрыва, «Мне страшно», — слышен женский голос за кадром.

Очевидцы сообщили, что услышали четыре звука взрыва ночью. В Котовске один из украинских дронов пролетел над домами и, предположительно, направился к пороховому заводу в селе Кузьмино-Гать. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон более чем в полутора километрах от объекта.

Тамбовская область попала под удар ВСУ утром в четверг, 16 января. Жители сообщили о серии взрывов, впоследствии правительство российского региона уточняло, что силы ПВО сбили три дрона в районе села Кузьмино-Гать и города Котовск, повреждения получил частный дом. Эти данные подтвердили и в Минобороны.

Днем ранее, 15 января, ВСУ уже атаковали Тамбовскую область. Тогда беспилотник сбили в поселке Новая Ляда — он зацепился за ветви дерева и взорвался, его обломки нашли в районе улицы Юбилейной. Помощь потребовалась одной женщине. По неофициальным данным, целью атаки был спиртзавод в Тамбовской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине. Что об этом известно?

      В России таксисты отказались обслуживать участника СВО на инвалидной коляске

      В российском городе машина скорой помощи столкнулась с Cadillac

      66-летняя Мадонна показала фото в мини-юбке и удивила фанатов

      Знаменитый кинолог назвал три худшие породы собак для семей с детьми

      В Минске рассказали о возможностях «Орешника» и ядерного оружия

      В Белоруссии рассказали об активности спецслужб перед выборами

      В ЕС обвинили Зеленского в превращении политики в театр

      Трампа уличили в нарушении неписаного правила

      Россияне стали реже брать микрозаймы для одной цели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше