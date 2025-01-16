Уничтожение направлявшегося в сторону российского порохового завода дрона сняли на видео

В сети опубликовали кадры уничтожения беспилотника ВСУ в Тамбовской области

В сети появились кадры уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону порохового завода, над Тамбовской областью. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна блеклая вспышка, после которой раздается два взрыва, «Мне страшно», — слышен женский голос за кадром.

Очевидцы сообщили, что услышали четыре звука взрыва ночью. В Котовске один из украинских дронов пролетел над домами и, предположительно, направился к пороховому заводу в селе Кузьмино-Гать. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон более чем в полутора километрах от объекта.

Тамбовская область попала под удар ВСУ утром в четверг, 16 января. Жители сообщили о серии взрывов, впоследствии правительство российского региона уточняло, что силы ПВО сбили три дрона в районе села Кузьмино-Гать и города Котовск, повреждения получил частный дом. Эти данные подтвердили и в Минобороны.

Днем ранее, 15 января, ВСУ уже атаковали Тамбовскую область. Тогда беспилотник сбили в поселке Новая Ляда — он зацепился за ветви дерева и взорвался, его обломки нашли в районе улицы Юбилейной. Помощь потребовалась одной женщине. По неофициальным данным, целью атаки был спиртзавод в Тамбовской области.