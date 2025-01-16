Женщина совратила двух 15-летних хоккеистов в отеле и попала за решетку на несколько дней

В США женщина совратила двух подростков после ссоры с мужем и попала в тюрьму

39-летнюю жительницу США приговорили к недолгому тюремному заключению за то, что она совратила двух 15-летних игроков хоккейной команды. Об этом сообщает The Minnesota Star Tribune.

Эллисон Ли Шардин познакомилась с будущими жертвами в джакузи отеля. В той же гостинице, где она снимала номер, остановилась юношеская команда по хоккею из штата Колорадо. Женщине понравились два юных хоккеиста, и вскоре она пришла к ним в номер.

Шардин рассказала подросткам о ссоре с мужем, стала задавать им вопросы на сексуальную тематику и в конце концов принудила к половому акту. Напуганные юноши сообщили о действиях женщины в полицию. Шардин попалась, ее признали виновной. Суд учел в приговоре, что до суда она провела в тюрьме пять дней, и приговорил ее к еще нескольким дням за решеткой.

Обвинение запрашивало для Шардин восемь месяцев в тюрьме. Согласно заявлению обвинителей, из-за действий женщины подростки потеряли друзей и даже были временно отстранены от игры в хоккей.

Ранее сообщалось, что женщина из США попыталась совратить подростка, который чистил снег на ее подъездной дорожке. Она пригласила его домой и предложила какао, но напоила водкой и заставила касаться ее в интимных местах.

