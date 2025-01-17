Бразильский игрок «Норильского никеля» рассказал о стереотипах соотечественников о России

Игрок в мини-футбол Нандо: В Бразилии Россия ассоциируется с водкой и холодом

Бразильский игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Нандо рассказал о стереотипах соотечественников о России. Его слова приводит Metaratings.

«У тех, кто вообще ничего про нее не знает, Россия первым делом ассоциируется с водкой и холодом. Например, у моей семьи, которая ничего не знала о стране», — заявил Нандо. Он добавил, что на самом деле в России не так холодно и безопасно.

9 января Нандо подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время выездного матча 14-го тура чемпионата России против новосибирского «Сибиряка». Темнокожий бразилец в знак протеста покинул площадку.

Нандо выступает в чемпионате России с 2012 года, в 2021-м он получил российский паспорт. В 2022-м футзалист дебютировал в составе сборной России.