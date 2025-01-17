В Британии опубликовали выдержки из дневника возможной любовницы Гитлера

Daily Mail сообщила о дневнике возможной любовницы Гитлера Юнити Митфорд

В сети появились выдержки из дневника возможной любовницы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, англичанки Юнити Митфорд. Документы опубликовала британская газета Daily Mail.

Утверждается, что для подтверждения подлинности записей были предприняты все необходимые меры. В частности, специалисты изучили материал по почерку, бумаге и чернилам. Также отмечается, что данные записи прежде нигде не публиковались. Газета намерена выпустить их в серии публикаций.

Как сообщает издание, Митфорд описывала в своем ежедневнике секреты необычных отношений с фюрером на протяжении пяти лет, вплоть до начала Второй мировой войны. По данным газеты, дневники «полны интимных и ужасающих откровений» о Гитлере и самой англичанке, которая стала его наперсницей.

Ранее группа кладоискателей заявила об обнаружении на территории старинного польского дворца металлической емкости, в которой могут находиться спрятанные нацистами во время Второй мировой войны драгоценности и золото.