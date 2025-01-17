В России назвали историческим договор с Ираном

Депутат Чепа назвал историческим договор с Ираном

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном — это исторический документ, убежден первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Это очень большой договор. Я бы сказал, это исторический документ в российско-иранских отношениях Алексей Чепа первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам

«Это даст возможность значительно увеличить объем наших торговых отношений. В прошлом году у нас товарооборот увеличился с Ираном на 15 процентов по сравнению с 2023 годом. Я думаю, что в 2025 году он значительно возрастет, учитывая то, что мы будем использовать коридор, о котором очень долго говорили и наш бизнес, и иранский бизнес "Север-Юг", через Азербайджан», — предположил Чепа.

По словам депутата, благодаря договору с Ираном Россия сможет значительно удешевить стоимость логистики и в Азию, и в Европу.

«Подписание этого договора даст возможность создания целого ряда совместных предприятий и откроет перед нашим бизнесом большие возможности. Это не только экономический договор, но и научно-исследовательский. Это открывает большие возможности перед нашими научными институтами, университетами. Это и вопросы в области оборонной безопасности, борьбы с терроризмом. Здесь тоже у нас много чего ранее было достигнуто, а теперь мы это все зафиксируем этим договором на 20 лет», — заключил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Кремле Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. По словам лидеров государств, документ охватывает всевозможные сферы сотрудничества, такие как «оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также борьба с терроризмом во всем мире».

