Reuters: В 2025 году усугубятся структурные проблемы китайской экономики

Несмотря на то, что в 2024 году китайская экономика выросла на пять процентов и это соответствует целевому показателю, рост оказался неравномерным, а многие люди жалуются на ухудшение качества жизни. Об этом сообщило агентство Reuters.

Кроме того, основаниями для неутешительного диагноза стали декабрьские данные, согласно которым объем промышленного производства значительно превышает объем розничных продаж, а уровень безработицы растет. Это, как полагают эксперты, можно рассматривать как признак внутренней слабости экономики КНР.

Наблюдаемый дисбаланс вызывает опасения по поводу усугубления структурных проблем в 2025 году. Свою роль в этом сыграют и торговые конфликты Китая с другими странами, тем более что внутри самой КНР падение цен ударило как по корпоративным прибылям, так и по доходам рабочих.

Как заметил профессор торговой политики в Корнелльском университете и бывший директор по Китаю в Международном валютном фонде Эсвар Прасад, экономика КНР продолжает сталкиваться с вялым внутренним спросом, постоянным дефляционным давлением и нестабильностью на рынках недвижимости и акций.

Другие аналитики заметили, что, несмотря на некоторые оптимистичные данные, Пекину не стоит почивать на лаврах. Тем более что еще одна торговая война сделает Китай гораздо более уязвимым, чем в 2018 году.

Ранее почти десяти процентам нефтеперерабатывающих мощностей Китая предсказали банкротства и закрытия. Причиной этого окажется более стремительное, чем предполагалось прежде, достижение пика спроса на топливо, усиление санкционного давления США и недоступность дешевой нефти из Ирана и России.