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15:20, 17 января 2025Россия

Полковник объяснил темпы продвижения Российской армии в Курской области

Матвийчук: ВС РФ столкнулись с солидной группировкой вторжения ВСУ под Курском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия столкнулась с солидной группировкой вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Высокий темп продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ под Курском полковник объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России отбили около 63 процентов изначально занятой украинскими подразделениями территории Курской области. Согласно отчету оборонного ведомства, с августа ВС России смогли освободить от ВСУ около 800 квадратных километров оккупированной части региона.

«Группировка вторжения насчитывает порядка 60 тысяч человек личного состава и около двух с половиной тысяч единиц вооружения различных типов: танки, боевые машины пехоты», — отметил Матвийчук.

Это солидная группировка, и то, что мы ее выгоняем с нашей территории, говорит о мудрости и храбрости наших воинов: это героизм и командиров, и солдат

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Он заявил, что осложнить продвижение Российской армии в Курской области может только появление войск НАТО в регионе, однако эксперт усомнился в возможности такого сценария.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с начала августа. Райцентр Суджа и ряд других населенных пунктов остаются под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои. 9 января появились сообщения о заходе российских подразделений в отдельные районы Суджи и начале уличных боев, однако российские военкоры это опровергли.

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