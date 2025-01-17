Полковник объяснил темпы продвижения Российской армии в Курской области

Матвийчук: ВС РФ столкнулись с солидной группировкой вторжения ВСУ под Курском

Российская армия столкнулась с солидной группировкой вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Высокий темп продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ под Курском полковник объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России отбили около 63 процентов изначально занятой украинскими подразделениями территории Курской области. Согласно отчету оборонного ведомства, с августа ВС России смогли освободить от ВСУ около 800 квадратных километров оккупированной части региона.

«Группировка вторжения насчитывает порядка 60 тысяч человек личного состава и около двух с половиной тысяч единиц вооружения различных типов: танки, боевые машины пехоты», — отметил Матвийчук.

Это солидная группировка, и то, что мы ее выгоняем с нашей территории, говорит о мудрости и храбрости наших воинов: это героизм и командиров, и солдат Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Он заявил, что осложнить продвижение Российской армии в Курской области может только появление войск НАТО в регионе, однако эксперт усомнился в возможности такого сценария.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с начала августа. Райцентр Суджа и ряд других населенных пунктов остаются под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои. 9 января появились сообщения о заходе российских подразделений в отдельные районы Суджи и начале уличных боев, однако российские военкоры это опровергли.