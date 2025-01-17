Малкин поблагодарил полицию за обнаружение пропавших чемпионских перстней

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин отреагировал на обнаружение пропавших чемпионских перстней. Его слова приводятся на странице клуба в соцсети X.

Малкин выразил благодарность полиции и клубу. «Поддержка со стороны моих партнеров и болельщиков за последние несколько дней очень много значит для меня и моей семьи», — сообщил он.

О том, что Малкина ограбили, стало известно 15 января. Злоумышленники проникли в дом 38-летнего хоккеиста и, взломав сейф, украли оттуда три чемпионских перстня. Позднее украшения были найдены в доме игрока.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).