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11:27, 17 января 2025Спорт

Малкин отреагировал на обнаружение пропавших чемпионских перстней

Малкин поблагодарил полицию за обнаружение пропавших чемпионских перстней
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Малкин

Евгений Малкин. Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин отреагировал на обнаружение пропавших чемпионских перстней. Его слова приводятся на странице клуба в соцсети X.

Малкин выразил благодарность полиции и клубу. «Поддержка со стороны моих партнеров и болельщиков за последние несколько дней очень много значит для меня и моей семьи», — сообщил он.

О том, что Малкина ограбили, стало известно 15 января. Злоумышленники проникли в дом 38-летнего хоккеиста и, взломав сейф, украли оттуда три чемпионских перстня. Позднее украшения были найдены в доме игрока.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

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