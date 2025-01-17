Москвичам запретят купаться в некоторых купелях на Крещение

Роспотребнадзор: В четырех купелях столицы качество воды не соответствует норме

Вода не соответствует норме в четырех московских купелях, поэтому на Крещенские купания они будут закрыты. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по столице.

Пробы воды были взяты во всех водоемах, где планируются купания. Выяснилось, что качество воды соответствует норме в 40 из 44, а также в двух купелях, где запланировано использование водопроводной воды.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в крещенскую ночь, 19 января, в столице ожидается от нуля до минус 2 градусов, при этом ощущаться температура будет как минус 8-9 градусов. Несмотря на то что ночь может стать одной из самых теплых для этой даты, москвичей ждут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, высокая влажность и плотный северо-западный ветер — из-за этого температура будет казаться ниже, чем будут показывать термометры.