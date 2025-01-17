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23:03, 17 января 2025Спорт

Назван новый соперник Махачева в титульном поединке UFC

Российский боец Ислам Махачев подерется с бразильцем Мойкано на турнире UFC 311
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Matt Davies / Globallookpress.com

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев подерется с бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Представитель Махачева в интервью ТАСС заявил, что россиянин легко согласился на замену соперника. «Исламу без разницы, против кого драться. Он — сильнейший боец мира в этом весе, и этим все сказано», — подчеркнул он.

Ранее российский боец ММА Арман Царукян снялся с поединка против Махачева из-за травмы. Противостояние должно было стать главным поединком вечера.

Махачев и Мойкано подерутся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 января. В активе Махачева 26 побед при единственном поражении в MMA. На счету бразильца 20 побед и пять поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.

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