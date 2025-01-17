Россиян призвали не целоваться на морозе

Косметолог Рябинова посоветовала не целоваться на улице ради здоровья губ

Избежать обветривания губ зимой можно, если не целоваться на морозе и соблюдать ряд несложных правил, считает косметолог Наталья Рябинова. Их врач перечислила россиянам в ходе разговора с NEWS.ru.

Рябинова указала, что зимой губы часто обветриваются, из-за чего на них появляются трещины. Избежать этой проблемы можно, если губы не будут влажными. В связи с этим она призвала россиян отказаться от употребления любых напитков и не целоваться на улице в холодное время года.

Также косметолог посоветовала перестать кусать и облизывать губы или отрывать с них кожу. «Эти вредные привычки не только ухудшают состояние кожи, но и могут привести к более серьезным проблемам, выходящим за рамки эстетики», — предупредила она. Сохранить красоту и здоровье губ зимой, по словам эксперта, поможет гигиеническая помада с воском и натуральными маслами, которую обязательно нужно носить с собой.

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