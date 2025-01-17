Тренер перечислила три мешающие накачать пресс ошибки

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева перечислила три ошибки, которые мешают накачать пресс. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Первой ошибкой специалист назвала напряжение в шейном отделе из-за неправильной техники. «Ладони следует разместить на затылке, над шеей. При выполнении скручиваний (прямых или косых) нужно слегка давить затылком в ладони и наоборот — ладонями в затылок», — объяснила тренер.

Также Дерендеева посоветовала обратить внимание на положение плеч. Она отметила, что при скручиваниях плечи должны оставались как можно дальше от головного отдела и не подниматься наверх.

Кроме того, необходимо исправить ошибки в положении тела и дыхании. Тренер подчеркнула, что поясница должна быть прижатой к полу, а мышцы живота не должны выпячиваться.

Ранее фитнес-эксперт Михаэль Шлеттер развеял популярные мифы об упражнениях на пресс. Так, он рассказал об отсутствии необходимости делать упражнения каждый день и возможности специально проработать нижнюю часть тела.