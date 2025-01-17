Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:49, 17 января 2025Россия

В Москве мужчина выпал из окна восьмого этажа и объяснил это побегом от секс-работницы

В Москве мужчина выпал из окна 8 этажа и заявил, что сбежал от секс-работницы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

Житель Москвы выпал из окна восьмого этажа в жилом комплексе «Остафьево» в Щербинке. Он объяснил это тем, что в квартире его заперла секс-работница, пишет Mash в Telegram-канале.

Москвич, который выпал из окна квартиры в трусах, остался жив благодаря тому, что приземлился на короб кондиционера на седьмом этаже. Его сняли с короба спасатели, мужчина был в неадекватном состоянии.

Предварительно, выпавший из окна употребил вместе с женщиной наркотики, а затем решил сбежать из квартиры. Он утверждает, что секс-работница не захотела выпустить его из дома традиционным способом.

10 января стало известно, что в Ярославле 21-летний мужчина выжил при падении с 19-го этажа. На опубликованных в сети кадрах видно, что россиянин рухнул между металлическими перилами подъезда, едва не задев проходившего в метре от него прохожего. Мужчина выжил благодаря линии электропередачи, за которую зацепился.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден перед уходом с должности хотел вновь раскритиковать Путина, но не смог. Он произнес бессвязный набор слов

      Губернатор описал обстановку на горящем четвертый день предприятии в Энгельсе

      Москвичей предупредили о непогоде в пятницу

      В Раде назвали число переводимых в боевые части тыловых военных

      В возможном снижении поставок нефти Норвегией увидели пользу для России

      На Украине заявили о взятии российскими военными трех населенных пунктов в ДНР

      Женщина пожаловалась на открыто изменяющего с тревел-блогершей мужа и получила совет

      Повару российского детсада отрезало четыре пальца мясорубкой

      Российские полицейские задержали объявленного в розыск Интерполом иностранца

      Число пострадавших при массовом отравлении в российском санатории выросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше