В Москве мужчина выпал из окна восьмого этажа и объяснил это побегом от секс-работницы

В Москве мужчина выпал из окна 8 этажа и заявил, что сбежал от секс-работницы

Житель Москвы выпал из окна восьмого этажа в жилом комплексе «Остафьево» в Щербинке. Он объяснил это тем, что в квартире его заперла секс-работница, пишет Mash в Telegram-канале.

Москвич, который выпал из окна квартиры в трусах, остался жив благодаря тому, что приземлился на короб кондиционера на седьмом этаже. Его сняли с короба спасатели, мужчина был в неадекватном состоянии.

Предварительно, выпавший из окна употребил вместе с женщиной наркотики, а затем решил сбежать из квартиры. Он утверждает, что секс-работница не захотела выпустить его из дома традиционным способом.

10 января стало известно, что в Ярославле 21-летний мужчина выжил при падении с 19-го этажа. На опубликованных в сети кадрах видно, что россиянин рухнул между металлическими перилами подъезда, едва не задев проходившего в метре от него прохожего. Мужчина выжил благодаря линии электропередачи, за которую зацепился.