В Москве подорожал один вид жилья

«Метриум»: Квадратный метр премиум жилья в Москве подорожал на 19,8 %

За год жилье премиум-класса в Старой Москве подорожало почти на 20 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

В конце декабря 2024 года средняя стоимость «квадрата» в сегменте составила 785,2 тысячи рублей. За месяц цена увеличилась на пять процентов, за квартал — на 4,8 процента, а за год — на 19,8 процента.

Эксперты отмечают как рост предложения таких объектов — плюс 36 процентов за год, так и увеличение спроса — плюс 33 процента за год. При этом доля премиум квартир и апартаментов стоимостью до 40 миллионов рублей сократилось на 7 п. п. и составила 41 процент. В бюджете до 20 миллионов предлагалось только три процента недвижимости в сегменте.

Ранее стало известно, что суммарная стоимость 100 самых дорогих квартир в столице за 2024 год выросла на 19 процентов и достигла 160 миллиардов рублей.