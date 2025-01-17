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11:09, 17 января 2025Россия

В России высказались об ответе на атаку ВСУ ракетами ATACMS на Белгородскую область

Депутат Колесник предрек ответ на атаку ATACMS на Белгородскую область
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: John Hamilton / AP

Ответ на атаку Вооруженных сил Украины баллистическими ракетами ATACMS на Белгородскую область будет, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Ответ будет. Это не первая атака. На днях была ATACMS и Storm Shadow на Брянскую область. Люди должны на себе почувствовать, что ни руководство страны, ни наши Вооруженные силы слов на ветер не бросают», — заявил Колесник.

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16 января 2025

Ранее Белгородская область была атакована украинскими военными. По данным Telegram-канала Shot, в сторону России были выпущены пять баллистических ракет ATACMS производства США. Системы ПВО уничтожили все цели еще в небе. Осколки, упавшие на землю, повредили несколько зданий.

В ночь на 14 января украинские военные попытались нанести ракетный удар по объектам на территории России. Как сообщало Минобороны, с территории Украины по объектам в Брянской области было отправлено шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow, а также 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Российская сторона отразила эту атаку.

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