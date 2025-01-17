Выходца из России признали лучшим спортсменом года в Финляндии

Хоккеист Александр Барков стал спортсменом 2024 года в Финляндии

Хоккеист Александр Барков был назван спортсменом 2024 года в Финляндии. Об этом сообщает Yle.

Барков стал первым хоккеистом, получившим награду в стране. Премия вручается с 1947 года. В прошлом году ее удостоился баскетболист Лаури Маркканен.

Барков является выходцем из России, так как родился в семье советского и российского хоккеиста Александра Баркова. Кроме финского, он имеет российское гражданство. Хоккеист является обладателем Кубка Стэнли 2024 года в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерс». Кроме того, он становился бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в составе сборной Финляндии.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Варфоломеев стала спортсменкой 2024 года в Германии. Спортсменка родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию.

