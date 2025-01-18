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11:48, 18 января 2025Спорт

Махачев оценил нового соперника после снятия Царукяна

Чемпион UFC Махачев назвал бразильского бойца Мокайно опасным соперником
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kamran Jebreili / Reuters

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу ESPN оценил нового соперника, бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311 после снятия соотечественника Арамана Царукяна.

Спортсмен назвал Мокайно опасным противником. «В последних боях он очень круто выглядел. Он довольно-таки опасен, и я благодарен, что он согласился», — заявил он, добавив, что обсудит с командой план на новый поединок.

Ранее Царукян снялся с поединка против Махачева из-за травмы. Противостояние должно было стать главным поединком вечера.

Махачев подерется с Мойкано в Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 января. В активе Махачева 26 побед при единственном поражении в MMA. На счету бразильца 20 побед и пять поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.

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