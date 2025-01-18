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01:00, 18 января 2025Экономика

Минфин США анонсировал чрезвычайные меры для избежания дефолта

Глава Минфина США Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gary Cameron / File Photo / Reuters

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен анонсировала чрезвычайные меры для избежания дефолта в связи с достижением предельного уровня государственного долга. Об этом говорится в ее письме руководству Конгресса.

«Настоящее письмо направлено с целью уведомить вас (...) о чрезвычайных мерах, которые министерство финансов начнет применять с 21 января», — говорится в документе. Отмечается, что меры продлятся до 14 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что в 2024 году госдолг США вырос на сумму, в восемь раз превышающую суверенную задолженность России. Согласно статистике Минфина США, задолженность составила 36,2 триллиона долларов. За год эта сумма резко выросла на семь процентов.

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