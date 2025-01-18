Минфин США анонсировал чрезвычайные меры для избежания дефолта

Глава Минфина США Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен анонсировала чрезвычайные меры для избежания дефолта в связи с достижением предельного уровня государственного долга. Об этом говорится в ее письме руководству Конгресса.

«Настоящее письмо направлено с целью уведомить вас (...) о чрезвычайных мерах, которые министерство финансов начнет применять с 21 января», — говорится в документе. Отмечается, что меры продлятся до 14 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что в 2024 году госдолг США вырос на сумму, в восемь раз превышающую суверенную задолженность России. Согласно статистике Минфина США, задолженность составила 36,2 триллиона долларов. За год эта сумма резко выросла на семь процентов.