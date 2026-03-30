14:09, 30 марта 2026Экономика

В Китае запретят хоронить родственников в квартирах

FT: В Китае запретят хоронить родственников в квартирах
Александра Качан (Редактор)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Жителям Китая запретят хоронить родственников в квартирах многоэтажных домов. Новый закон вступит в силу 31 марта, пишет Financial Times (FT).

Как отмечает газета, в Китае стали популярны «квартиры для праха» — жилье, которое семьи специально покупают для захоронения праха родственников. Практика распространилась на фоне старения населения и обвала цен на недвижимость, в результате которого покупка квартиры в пустующей многоэтажке часто обходится дешевле участка на кладбище.

По данным компании SunLife, в 2020 году Китай занимал второе место среди стран по дороговизне похорон. В среднем они обходятся жителям в 37,4 тысячи юаней (5,4 тысячи долларов) — это 45 процентов от среднего годового дохода. Доктор Калифорнийского университета в Ирвайне Синьи Ву считает, что многие продолжат использовать квартиры для похорон, несмотря на запрет. В особенности это касается семей «с сильными клановыми ценностями» и тех, кто владеет несколькими объектами.

