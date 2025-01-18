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21:16, 18 января 2025Экономика

Арестованную недвижимость Моргенштерна предложили отдать участникам СВО

Глава ФПБК Бородин предложил отдать недвижимость Моргенштерна участникам СВО
Виктория Клабукова

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ

Арестованные активы рэпера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) предложили отдать участникам специальной военной операции (СВО). С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Его цитируют «Аргументы и факты».

«Пусть забирают имущество и раздают нашим ребятам, участникам СВО», — призвал общественник. По мнению Бородина, недвижимость исполнителя в РФ разумнее реализовать, а на выручку от продажи приобрести жилье для военнослужащих. Активист убежден, что у Моргенштерна был шанс избежать сложившейся ситуации, отказавшись от высказываний против политики РФ. «Мы предлагали ему изменить позицию, но, к сожалению, никакого результата», — констатировал Бородин.

Ранее стало известно, что Моргенштерну предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах. В сентябре 2024 года против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. На его имущество в России наложили арест, стоимость оставшихся в стране активов составляет порядка 200 миллионов рублей. Сам артист сразу после своего концерта в Таиланде отправился в реабилитационный центр.

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