Арестованную недвижимость Моргенштерна предложили отдать участникам СВО

Глава ФПБК Бородин предложил отдать недвижимость Моргенштерна участникам СВО

Арестованные активы рэпера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) предложили отдать участникам специальной военной операции (СВО). С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Его цитируют «Аргументы и факты».

«Пусть забирают имущество и раздают нашим ребятам, участникам СВО», — призвал общественник. По мнению Бородина, недвижимость исполнителя в РФ разумнее реализовать, а на выручку от продажи приобрести жилье для военнослужащих. Активист убежден, что у Моргенштерна был шанс избежать сложившейся ситуации, отказавшись от высказываний против политики РФ. «Мы предлагали ему изменить позицию, но, к сожалению, никакого результата», — констатировал Бородин.

Ранее стало известно, что Моргенштерну предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах. В сентябре 2024 года против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. На его имущество в России наложили арест, стоимость оставшихся в стране активов составляет порядка 200 миллионов рублей. Сам артист сразу после своего концерта в Таиланде отправился в реабилитационный центр.