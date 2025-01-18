Роднина оценила именование Санкт-Петербурга второй столицей России

Роднина: Не понимаю, почему Санкт-Петербург называют второй столицей России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила различные именования Санкт-Петербурга. Ее слова приводит Sport24.

«Я не понимаю, почему для Санкт-Петербурга все время придумывают какие-то названия: то это вторая столица, то культурная, то спортивная», — поделилась Роднина. Депутат подчеркнула, что у России только одна столица, Москва, она выделена по географическому принципу.

Ранее Роднина высказалась о смене гражданства российскими спортсменами. По ее словам, возможный запрет двойного гражданства не повлияет на переход атлетов в другие сборные.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.