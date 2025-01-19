Депутат Рады Дубинский: У соглашения Киева и Лондона нет юридической силы

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что у соглашения о столетнем партнерстве Киева и Лондона нет юридической силы. Об этом он высказался в Telegram-канале.

Дубинский указал на нелегитимность Зеленского, срок президентских полномочий которого истек в мае. «Я извиняюсь, а Величайший (Зеленский — Прим. «Ленты.ру») подписал "100-летнее" соглашение как кто? С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете», — написал депутат.

Он также назвал соглашение двух стран макулатурой, которая будет сразу же денонсирована после выборов на Украине.

16 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве двух стран. Подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

