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18:45, 19 января 2025Бывший СССР

На Украине выразили недоумение из-за соглашения Киева и Лондона

Депутат Рады Дубинский: У соглашения Киева и Лондона нет юридической силы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что у соглашения о столетнем партнерстве Киева и Лондона нет юридической силы. Об этом он высказался в Telegram-канале.

Дубинский указал на нелегитимность Зеленского, срок президентских полномочий которого истек в мае. «Я извиняюсь, а Величайший (Зеленский — Прим. «Ленты.ру») подписал "100-летнее" соглашение как кто? С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете», — написал депутат.

Он также назвал соглашение двух стран макулатурой, которая будет сразу же денонсирована после выборов на Украине.

16 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве двух стран. Подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

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