Президент ФИФА встретился с Трампом

Президент ФИФА Инфантино встретился с Трампом и обсудил ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом спортивный чиновник сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Для меня большая честь встретиться с президентом США Дональдом Трампом во Флориде в преддверии его предстоящей инаугурации. Спасибо, господин президент, за уделенное время и поддержку ФИФА в ближайшие месяцы», — написал Инфантино.

Президент ФИФА отметил, что обсудил с Трампом Чемпионат мира (ЧМ) 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексики. По словам Инфантино, избранный президент США поддержал проведение турнира.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В нем впервые примут участие 48 команд. Сборная России не допущена до участия в квалификации.