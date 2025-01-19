Россиянам дали совет по выбору фитнес-клуба

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина дала рекомендации россиянам по выбору фитнес-клуба. Ее слова приводит NEWS.ru.

Силина посоветовала обратить внимание на то, чтобы в зале было достаточное количество оборудования для тренировки всех групп мышц. «Жимовые, тяговые, приседания, разгибания ног, сгибания рук, а также тренажеры для пресса и спины для тренировки всех групп мышц. Кардиолинейка оборудования, состоящая из беговых дорожек, велотренажеров, эллиптических тренажеров», — перечислила она базовые тренажеры.

Кроме того, в зале должны иметься коврики, эспандеры, медболы и фитболы, а также свободные веса. «Здорово, если в тренажерном зале присутствует зона функционального тренинга и для занятий кроссфитом», — добавила эксперт.

Ранее тренер Юрий Аверьянов рассказал, в какой срок можно получить результаты от занятий. Специалист заявил, что для новичков в зале первые успехи можно будет наблюдать уже через месяц-два.