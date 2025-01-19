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14:02, 19 января 2025Путешествия

Россиянин описал поездку в Мексику фразой «ободрали как липку»

Алина Черненко

Фото: Sparkle Background / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Мексике и признался, что в первый же день им с девушкой пришлось потратить тысячу долларов (около 102 тысяч рублей). Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что они со спутницей приехали в эту страну на машине из США. Мексиканские визы им обошлись в 35 долларов (около 3,5 тысячи рублей) с человека, налог на автомобиль — в 55 долларов (около 5,6 тысячи рублей), депозит как гарантия того, что они уедут на этой же машине из Мексики, — в 300 долларов (около 30,7 тысячи рублей), а годовая страховка на машину — в 245 долларов (около 25 тысяч рублей).

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Россиянин отметил, что иностранцы, которые приезжают в мексиканские города у границы, не обязаны так тратиться. «Но мы ведь не из таких. Нам нужны приключения, поэтому мы двинулись вглубь страны, где нас радостно встретили местные конторы на 21-м километре от границы и ободрали как липку», — такими фразами описал он свой опыт.

Путешественник также удивился местным ценам на бензин — около 1,25 доллара (примерно 128 рублей) за литр. «Звучит не страшно, но учитывая, что наш "дракон" любит пожирать топливо как не в себя, каждая заправка обходится примерно в 150 долларов. 15 тысяч рублей, чтобы один раз заправиться!» — посетовал он.

Кроме того, россиянам пришлось купить местные сим-карты с пакетом, который стоил около 20 долларов (примерно 2 тысячи рублей) в месяц.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова отправилась в Мексику и поделилась первыми впечатлениями. По ее словам, с первого же дня в этой стране она поняла, что жить и путешествовать там будет непросто.

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