Семья выпившего уксус вместо минералки мужчины направила в адрес «Джермука» иск

«Ъ»: Семья отравившегося минералкой «Джермук» составила иск в 1,5 млрд рублей

Семья владивостокского предпринимателя Олега Гусова, отравившегося минералкой марки «Джермук», направила в адрес армянского ЗАО «Джермук Групп» (а также его представителей и распространителей) иск на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Такую сумму вдова и две дочери бизнесмена собираются взыскать с производителя минеральной воды в рамках возмещения вреда. Иск уже поступил в Советский районный суд Владикавказа, уточняет издание.

В феврале 2024 года Гусов, как обычно, приобрел упаковку минералки марки «Джермук» на местном рынке, но, сделав несколько глотков воды, почувствовал себя плохо. Врачи диагностировали у него отравление уксусной кислотой, которая вызвала многочисленные ожоги слизистой полости рта и пищевода. Спасти мужчину не удалось.

Впоследствии выяснилось, что такую же кислоту используют для мытья посуды. Расследование обстоятельств дела Гусова еще продолжается, при этом отмечено, что вторая сторона желания сотрудничать по поводу проблемы не демонстрирует.

Представители потерпевших предполагают, что уксус мог оказаться в бутылке, предназначенной для минералки, из-за нарушения технологического процесса.

