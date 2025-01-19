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03:07, 19 января 2025Мир

Спецпосланник Трампа захотел посетить сектор Газа

NBC News: спецпосланник Трампа планирует посетить сектор Газа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Спецпосланник избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить сектор Газа. Об этом сообщил телеканалу NBC News неназванный чиновник.

«Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить сектор Газа в рамках усилий по поддержанию сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАС», — отметил собеседник.

Уточняется, что Уиткофф планирует обеспечить почти постоянное присутствие в регионе в течение ближайших недель и месяцев. Он считает, что «вспышки» военных действий могут подорвать соглашение между Израилем и ХАМАС.

15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что благодаря посредническим усилиям Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении израильских заложников в Газе и введении режима прекращения огня.

Позже Министерство иностранных дел Катара проинформировало, что 19 января в секторе Газа вступит в силу режим прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем. В свою очередь, группировка ХАМАС объявила о разрешении всех разногласий с Израилем по поводу прекращения огня в Газе.

Однако израильский политолог Саймон Ципис заявил, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС рискует сорваться, так как оно вызвало недовольство среди ряда политиков из Израиля.

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