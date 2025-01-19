Сторонники президента Южной Кореи устроили погром в суде

Сторонники президента Южной Кореи Юн Сок Ёля устроили погром в суде

Сторонники президента Южной Кореи Юн Сок Ёля устроили погром в суде, решившем заключить президента под стражу. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

По данным агентства, разъяренная толпа преодолела сопротивление сотрудников правоохранительных органов и ворвалась на территорию суда через ворота позади здания, а часть сторонников политика перелезла через ограду. В здании они крушили стекла и мебель с помощью огнетушителей и других подручных средств, выкрикивая имя президента.

Отмечается, что некоторые пытались найти судей, которые вынесли решение о заключении главы государства под стражу. Они бросали в полицейских пластиковые стулья, отнимали у них щиты и резиновые дубинки и применяли против самих правоохранителей.

Прибывшее вскоре подкрепление начало арестовывать отдельных погромщиков, призывая остающихся в здании сторонников президента немедленно его покинуть.

Ранее южнокорейский суд решил заключить под стражу президента страны Юн Сок Ёля. О задержании временно отстраненного президента Южной Кореи стало известно 15 января. До этого адвокат политика заявил о его готовности добровольно явиться на допрос и обратиться к нации.