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00:12, 19 января 2025Мир

Сторонники президента Южной Кореи устроили погром в суде

Сторонники президента Южной Кореи Юн Сок Ёля устроили погром в суде
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Сторонники президента Южной Кореи Юн Сок Ёля устроили погром в суде, решившем заключить президента под стражу. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

По данным агентства, разъяренная толпа преодолела сопротивление сотрудников правоохранительных органов и ворвалась на территорию суда через ворота позади здания, а часть сторонников политика перелезла через ограду. В здании они крушили стекла и мебель с помощью огнетушителей и других подручных средств, выкрикивая имя президента.

Отмечается, что некоторые пытались найти судей, которые вынесли решение о заключении главы государства под стражу. Они бросали в полицейских пластиковые стулья, отнимали у них щиты и резиновые дубинки и применяли против самих правоохранителей.

Прибывшее вскоре подкрепление начало арестовывать отдельных погромщиков, призывая остающихся в здании сторонников президента немедленно его покинуть.

Ранее южнокорейский суд решил заключить под стражу президента страны Юн Сок Ёля. О задержании временно отстраненного президента Южной Кореи стало известно 15 января. До этого адвокат политика заявил о его готовности добровольно явиться на допрос и обратиться к нации.

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