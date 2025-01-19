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18:10, 19 января 2025Мир

В Британии заявили о кризисе в армии страны из-за Украины

Военный аналитик Меркурис: Армия Британии столкнулась с проблемами из-за Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Армия Великобритании столкнулась с проблемами из-за Украины и находится в состоянии кризиса. Об этом заявил военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Мы передали огромное количество нашего лучшего вооружения Украине, и военным сейчас отчаянно не хватает оружия, они находятся в состоянии кризиса», — сказал он.

По его словам, британское правительство не способно объяснить, почему в стране не хватает газа, а дыра в бюджете государства привела к тем мерам, которое власти пообещали не вводить, в частности к повышению налогов.

16 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве. Отмечается, что подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

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