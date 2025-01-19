ABC: ЦРУ и спецслужбы Украины тайно налаживали партнерские отношения с 2014 года

С 2014 года ЦРУ и спецслужбы Украины «тайно налаживали тесные партнерские отношения», сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что в 2015 году глава украинской военной разведки Валерий Кондратюк привез в Соединенные Штаты «багаж со сверхсекретными российскими военными документами». По словам собеседника телеканала, это был «подарок» со стороны Кондратюка, чтобы американские власти начали ему доверять.

Соединенные Штаты, в свою очередь, помогали выстраивать работу ГУР. Отмечается, что ЦРУ направило миллионы долларов на обучение и оснащение украинских разведчиков. Кроме того, средства были выделены на строительство объектов, «в том числе около десятка секретных баз передового действия на границе с Россией». Также источники сообщили об операции «Золотая рыбка», в ходе которой ЦРУ обучало украинских агентов «выдавать себя за русских» в России и «странах третьего мира».

Отмечается, что в 2016 году Кондратюк, не поставив в известность Белый дом, отправил обученное Соединенными Штатами подразделение 2245 в Крым для установки взрывчатки на российской вертолетной базе. Однако миссия провалилась и в результате привела к перестрелке с российским спецназом. После этого «гнев США лишил Кондратюка должности главы ГУР».

После начала специальной военной операции президент США Джо Байден снял ряд ограничений на работу ЦРУ на Украине. «Офицерам ЦРУ по-прежнему не разрешалось убивать россиян напрямую, но теперь они были уполномочены помогать Украине с информацией о целях», — сообщает телеканал.

Ранее кандидат на пост директора ЦРУ Джон Рэтклифф не стал отвечать на вопрос законодателей о том, должны ли Соединенные Штаты продолжить поставлять вооружения, а также прочую военную помощь Украине.