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16:22, 20 января 2025Россия

Известный российский военкор заявил об устроенной ВСУ «Буче» под Курском

Военкор Коц сравнил события под Курском с действиями ВСУ в Буче
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Felipe Dana / AP

Трагедия в Русском Поречном Курской области, где в одном из подвалов были обнаружены останки мирных жителей, сопоставимы с действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буче, где сразу после захода в населенный пункт украинских подразделений появились сообщения о телах. Так эти события сравнил известный российский военкор Александр Коц, его слова приводит «Комсомольская правда».

По словам журналиста, почерк ВСУ в обоих населенных пунктах одинаков — у гражданских связаны руки, и — как предполагается — в обоих случаях причиной устроенной расправы стали подозрения в пророссийских настроениях мирных жителей.

«Мы все это видели почти три года назад — в Буче. Те же самые темные подвалы. Те же замученные мирные жители, которых заподозрили в сотрудничестве с российскими войсками. Только потому, что на рукавах у них были белые ленточки», — заявил военкор.

Весной 2022 года власти Украины и ряд иностранных средств массовой информации представили кадры с телами людей в Буче. В Минобороны России назвали провокацией попытку обвинить в произошедшем Москву. МИД России неоднократно заявлял, что Москва уже несколько лет не может получить список жертв. Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что этот список не может предоставить даже ООН.

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