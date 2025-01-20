Военкор Коц сравнил события под Курском с действиями ВСУ в Буче

Трагедия в Русском Поречном Курской области, где в одном из подвалов были обнаружены останки мирных жителей, сопоставимы с действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буче, где сразу после захода в населенный пункт украинских подразделений появились сообщения о телах. Так эти события сравнил известный российский военкор Александр Коц, его слова приводит «Комсомольская правда».

По словам журналиста, почерк ВСУ в обоих населенных пунктах одинаков — у гражданских связаны руки, и — как предполагается — в обоих случаях причиной устроенной расправы стали подозрения в пророссийских настроениях мирных жителей.

«Мы все это видели почти три года назад — в Буче. Те же самые темные подвалы. Те же замученные мирные жители, которых заподозрили в сотрудничестве с российскими войсками. Только потому, что на рукавах у них были белые ленточки», — заявил военкор.

Весной 2022 года власти Украины и ряд иностранных средств массовой информации представили кадры с телами людей в Буче. В Минобороны России назвали провокацией попытку обвинить в произошедшем Москву. МИД России неоднократно заявлял, что Москва уже несколько лет не может получить список жертв. Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что этот список не может предоставить даже ООН.