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19:12, 20 января 2025Интернет и СМИ

Молодой американец поджег офис политика из-за блокировки TikTok

19-летний американец поджег офис конгрессмена Гротмана из-за блокировки TikTok
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Glenn Grothman Office

В американском штате Висконсин 19-летний молодой человек, расстроенный из-за блокировки в США соцсети TikTok, поджег офис конгрессмена Гленна Гротмана. Об этом пишет New York Post.

Американец устроил пожар в районе часа ночи. Он признался прибывшим на место инцидента полицейским, что пошел на такой шаг из-за блокировки соцсети.

Отмечается, что из-за пожара никто не пострадал, поскольку в это время в здании, где находится офис политика, никого не было. Парня арестовали по обвинению в поджоге.

Ранее избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что TikTok возвращается в США, но компании придется отдать 50 процентов активов Америке.

TikTok перестал работать в США 19 января в связи с ранее принятым в стране законом. Документ обязывал китайскую компанию ByteDance продать платформу американским собственникам во избежание блокировки в США. В тот же день соцсеть частично возобновила работу в стране.

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