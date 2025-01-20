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11:16, 20 января 2025Спорт

Нурмагомедов отреагировал на перемирие Израиля и ХАМАС

Нурмагомедов пожелал терпения мирным жителям после перемирия Израиля и ХАМАС
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировал на перемирие Израиля и радикалов группировки ХАМАС.

«Представьте, куда возвращаются эти люди. Пусть Аллах дарует им терпения в этой жизни и лучшую жизнь в следующей», — написал Нурмагомедов, выложив фотографию, на которой мирные жители идут по разрушенному городу.

19 января в 12:15 по московскому времени в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня, сообщил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Глава израильского правительства приказал Армии обороны страны (ЦАХАЛ) прекратить военные операции, после того как ХАМАС передал имена трех заложниц, которые будут освобождены в течение воскресенья.

В октябре 2023 года Нурмагомедов выступил в поддержку Палестины. Бывший спортсмен выложил публикацию без слов, оформленную несколькими эмодзи: флагом Палестины, красным сердцем и двумя поднятыми ладонями, символизирующими солидарность. К посту он прикрепил видео с выдержками из Корана.

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