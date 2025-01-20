В Греции заявили об «оплате» Россией счетов к Афинам и Кипру за поддержку Украины

Кириакатики: Россия изменила отношение к Греции и Кипру из-за позиции по Украине

Россия полностью изменила отношение к Греции и Кипру из-за их позиции по Украине. Об этом сообщила газета «Кириакатики Демократия».

«Москва "оплатила" Греции счета за Украину. Разительный сдвиг России в пользу Эрдогана по греко-турецкому и кипрскому вопросам», — говорится в статье.

Издание обратило внимание на заявление главы МИД России Сергея Лаврова относительно вопроса Кипра, отметив, что поддержка Никосии по национальному вопросу со стороны РФ значительно ослабела, в том числе в Совбезе ООН.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Греция не имеет права передавать оружие российского производства Вооруженным силам Украины (ВСУ) и совершает большую ошибку, планируя подобные шаги.