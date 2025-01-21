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17:15, 21 января 2025Спорт

Боксер Лебедев отреагировал на возможное возвращение Владимира Кличко на ринг

Лебедев о возможном возвращении Кличко на ринг: Он нетрезво оценивает свои силы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший российский боксер Денис Лебедев оценил возможное возвращение на ринг украинского тяжеловеса Владимира Кличко. Его слова приводит Sport24.

По мнению экс-спортсмена, украинец не особо трезво оценивает собственные силы. «Желание не значит возможности. На мой взгляд, его сильно потрепали за боксерскую карьеру. Обычно супертяжи не очень изношены, но не в случае с Кличко», — заявил Лебедев.

Россиянин также заявил, что Кличко, по его мнению, никогда особо не блистал. «Хотя карьера у него нормальная. Как он побеждал, за счет чего, не знаю. Это одному Богу известно», — добавил Лебедев.

Ранее промоутер Кличко Том Леффлер рассказал о том, что 48-летний украинец задумался о возвращении на ринг. По словам Леффлера, боксер заявил ему о желании подраться за титул.

Последний бой Кличко провел в апреле 2017 года. Тогда украинец был нокаутирован британцем Энтони Джошуа. На протяжении карьеры украинец владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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