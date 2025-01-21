Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки ВСУ на Смоленскую область

Смоленский губернатор Анохин: силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 17 беспилотников

В ночь на 21 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Смоленскую область с помощью 17 беспилотных летательных аппаратов. Подробности о ситуации привел губернатор российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«Сегодня наша область подверглась атаке беспилотных систем. В течение ночи средствами ПВО уничтожено и средствами РЭБ подавлено 17 беспилотных летательных аппаратов на территории Смоленской области», — сообщил губернатор.

По его данным, серьезных повреждений критически важных объектов благодаря работе российских военных удалось избежать. Сбитые обломки при этом нанесли ущерб жилым зданиям, жителям окажут всю необходимую помощь в восстановлении.