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10:43, 21 января 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки ВСУ на Смоленскую область

Смоленский губернатор Анохин: силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 17 беспилотников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В ночь на 21 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Смоленскую область с помощью 17 беспилотных летательных аппаратов. Подробности о ситуации привел губернатор российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«Сегодня наша область подверглась атаке беспилотных систем. В течение ночи средствами ПВО уничтожено и средствами РЭБ подавлено 17 беспилотных летательных аппаратов на территории Смоленской области», — сообщил губернатор.

По его данным, серьезных повреждений критически важных объектов благодаря работе российских военных удалось избежать. Сбитые обломки при этом нанесли ущерб жилым зданиям, жителям окажут всю необходимую помощь в восстановлении.

ЖЗЛ
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